Fiorentina-Basilea | il prefetto di Firenze vieta la vendita di alcolici in vetro e bombole spray

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ildi, Francesca Ferrandino, in vista del match di Conference League tra, in programma giovedì 11 maggio, ha adottato un provvedimento di divieto diper asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori ine/o lattine, nonché dittecontenenti principi urticanti, valevole in alcune aree comunali. Come riferito dalla prefettura, il provvedimento che va dalle ore 9 dell’11 maggio alle ore 1 del 12 maggio 2023 prevede “il divieto diper asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori die lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di ...

Commenta per primo Dodò è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di. Queste sono le sue parole riprese da Violanews : 'Domani abbiamo una partita molto importante per noi. Una semifinale europea è una cosa diversa per tutti. Dovremo giocare per ...Commenta per primo Di seguito la lista dei convocati dellaper la semifinale d'andata di Conference League contro il: Portieri : Cerofolini, Terracciano, Vannucchi. Difensori : Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti. ...Commenta per primo La conferenza stampa dell'allenatore del, Heiko Vogel , in vista della sfida di Conference League di domani al Franchi contro la. Di seguito le sue parole: 'Per domani ci aspettiamo una partita molto difficile contro un ...

Fiorentina-Basilea: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. La doppia possibilità…ma a pagamento fiorentinanews.com

Dodò è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Basilea. Queste sono le sue parole riprese da Violanews: "Domani abbiamo una partita molto importante per noi. Una semifinale europea ...La compagine allenata da Vincenzo Italiano ha perso soltanto una delle precedenti dieci gare ufficiali disputate al "Framchi" ...