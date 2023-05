Sulla decisione di chiudere il reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, è intervenuto stamani Rosarioquasi in avvio della puntata diRai2 . Il popolare showman ha chiesto "un momento per dire una cosa molto seria, non sto scherzando..." riferendosi proprio al paventato trasferimento a ...A lanciare l' indiscrezione è stato proprio, nella puntata diRai 2 di ieri mattina. "Tu sei stato chiamato per una cosa da fare quest'estate", ha infatti rivelato il conduttore, ...Rai 2, litigio in diretta trae Fabrizio Biggio: il conduttore è stato tradito Tra tutte queste scenette che i conduttori preparano, quest'oggi è stato Fabrizio Biggio ad essere ...

Fiorello su Viva RAI2: "Non chiudete la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, firmate la petizione&quo Gazzetta del Sud

Il futuro della Rai e le possibili novità in arrivo nei palinsesti finiscono anche oggi nella rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2!. "Ieri c'è stata la mia difesa a spada tratta su Amadeus che vorr ...Il conduttore di Viva Rai2 annuncia l'ospite di domani e promette: "Sarà una grande gara tra fasci di bellezza" Se fino a qualche settimana fa il ...