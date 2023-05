Fiorello | ' Amadeus rimane' | poi le battute su Pino Insegno tra i probabili volti Rai | ' Giorgetti lo vuole capo della Finanza'

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ne è certo: '', e su(tra inuoviRai) via alle batturte: 'lomettere a'. Il futuroRai e le possibili ...

ne è certo: 'rimane', e su Pino Insegno (tra i probabili nuovi volti Rai) via alle batturte: 'Giorgetti lo vuole mettere a capo della Finanza'. Il futuro della Rai e le possibili ...Il futuro della Rai e le possibili novità in arrivo nei palinsesti finiscono anche oggi nella rassegna stampa dia Viva Rai2!. "Ieri c'è stata la mia difesa a spada tratta suche vorrebbero dimezzare artisticamente", ha ricordato lo showman. "Pensate che Roberto Sergio - ha aggiunto, riferendosi ...Tra le confermeche si vorrebbe spostare su Raiuno 'com'è naturale'; eche rifarà Sanremo e che non verrà 'dimezzato' anzi guai a chi lo tocca. Tra le sorprese, il contratto di Fabio ...

Fiorello legge messaggio dell'ad Rai in pectore, Amadeus rimane - Tv Agenzia ANSA

Fiorello ne è certo: «Amadeus rimane», e su Pino Insegno (tra i probabili nuovi volti Rai) via alle batturte: «Giorgetti lo vuole mettere a capo ...Il futuro della Rai e le possibili novità in arrivo nei palinsesti finiscono anche oggi nella rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2!. "Ieri c'è stata la mia difesa a spada tratta su Amadeus che vorr ...