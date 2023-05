Fioravanti | “Obbiettivo è una medaglia a Parigi 2024 | le onde di Tahiti adatte al mio surf’

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Portarsi a casa unaai Giochi, in un paese come l'Italia, aiuterebbe molto me, il surf italiano e le nuove generazioni “Siamo a metà stagione al momento, è iniziata molto bene, ma è ancora molto lunga. Mancano ancora cinque tappe e ovviamente bisogna continuare a spingere, ad allenarsi e crederci. Venire agià pensando alle Olimpiadi dell’anno prossimo è una sensazione speciale e spero veramente di tornarci per i Giochi del, anche se per me la sede sarà, dall’altra parte del mondo, perché il Surf si disputerà lì, però passerò sicuramente a, magari con una”. Sono queste le parole del campione di surf italiano Leonardodaper i Laureus Awards in un’intervista all’Adnkronos, sui prossimi ...

... mentre Tokyo era più difficile per me e già sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà, anche se bastava poco per una medaglia - ha aggiunto- , ma a Tahiti ci sono onde su cui mi ...... mentre Tokyo era più difficile per me e già sapevo che ci sarebbero state delle difficoltà, anche se bastava poco per una medaglia - ha aggiunto- , ma a Tahiti ci sono onde su cui mi ...Sono queste le parole del campione di surf italiano Leonardoda Parigi per i Laureus Awards in un'intervista all'Adnkronos, sui prossimi obbiettivi e sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Fioravanti: "Obbiettivo è una medaglia a Parigi 2024, le onde di ... Entilocali-online

(Adnkronos) - "Siamo a metà stagione al momento, è iniziata molto bene, ma è ancora molto lunga. Mancano ancora cinque tappe e ovviamente bisogna continuare a spingere, ad allenarsi e ...La Fabbrica del Vapore diventa casa della creatività: parte un nuovo progetto di residenze d’artista, “Futura, che abiterà gli spazi per quattro mesi. A promuoverlo il Comune di Milano che col curator ...