Finlandia | Sanna Marin divorzia dopo 19 anni di unione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si erano sposati nel 2020, quando lei era premier La premier finlandese uscenteha chiesto il divorzio, congiuntamente al marito Markus Raikkonen. “Siamo grati per i 19trascorsi insieme e per la nostra amata figlia e rimarremo i migliori amici”, hanno scritto insieme su Instagram. La figlia ha 5e Markus si sono sposati nel 2020, quandoera premier, alle prese con la pandemia. Il Partito social democratico di, he ha 37, ha perso le elezioni legislative il mese scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

