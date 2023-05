Finlandia | invasione di campo… con un triciclo – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nella partita tra Jalkaranta Palloseura e KJP, in Coppa di, un bambino ha invaso il campo a bordo di unLe invasioni di campo sono un evento non così raro nel mondo del calcio – l’ultimo esempio lo abbiamo avuto nel finale di Udinese-Napoli, con gli scontri che ne sono seguiti – ma quella avvenuta inè probabilmente un unicum. Jalkarannan Palloseuran ja KJP:n välinen Suomen Cupin ottelu keskeytyi hetkeksi kentälle kuulumattoman henkilön johdosta ??Ottelu päästiin pelaamaan normaalisti loppuun! ??#SuomenCup pic.twitter.com/IaHLEVgq3A— Jalkapallon Suomen Cup (@SuomenCup) May 8, 2023 Un bambino, su un, ha infatti invaso il campo della partita di Coppa tra Jalkaranta Palloseura e KJP, scatenando la reazione divertita sia dei tifosi che dei calciatori.