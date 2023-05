“Finalmente hanno capito” Amici 22 | notizia ufficiale e pubblico in estasi | la decisione prima della finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Domenica 14 maggio andrà in onda ladi22. I finalisti che si giocheranno la vittoria del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. Laballerina a indossare la maglia d’oro è stata Isobel, il secondo allievo, Mattia Zenzola. Il ballerino di latino-americano appartiene alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa. “Per me lui è il nuovo Joaquin Cortes”, le parole di Cristiano Malgioglio. Entusiasta anche Giuseppe Giofrè: “Secondo me Mattia è uno dei migliori ballerini di latino-americano che siano mai stati dentro a questa scuola”. Entusiasmo anche per gli altri allievi arrivati in. Stando ai bookmaker, la favorita per la vittoria diè Angelina Mango, la cui quota è a 1.80. Dietro di lei c’è Isobel a quota 2.70. Decisamente più ...