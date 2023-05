Filippa Lagerbäck e la malattia del marito Daniele Bossari | “L’abbiamo affrontata tenendoci per mano | il cancro non dovrebbe essere un tabù”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con suohanno affrontato laper” perché “la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”. È con grande sincerità cheparla al Corriere della Sera del tumore alla gola che ha colpito il, raccontando la battaglia che hanno combattuto insieme, fianco a fianco: “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza– spiega la conduttrice svedese -. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci ...