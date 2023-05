Figlie della Resistenza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Frumka è “bruna, profonda, analitica, riservata”. Hantze è “bionda, spumeggiante, socievole, fantasiosa”. Frumka e Hantze sono sorelle. Sono polacche. Sono ebree. Sono cresciute in una delle tante organizzazioni giovanili che nella Polonia degli anni Venti e Trenta diffondono gli ideali sionisti, uniscono l’approfondimentocultura ebraica a una vigorosa attività fisica, favoriscono la partecipazione a tutte le attività anche delle donne. Come tante loro coetanee e coetanei, nel 1939 stanno progettando l’aliyah, il trasferimento in Palestina. Come per tutte le loro coetanee e i loro coetanei, l’invasione tedescaPolonia butta all’aria sogni e progetti. Comincia il dramma delle violenze, delle deportazioni, dei ghetti. Ma le ragazze non si arrendono. Insieme a decine e decine di compagne e compagni delle organizzazioni giovanili iniziano ...