FIFA 23 | ottima offerta di Euronics per la versione PS5!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 maggio 2023) D a metà campo a metà prezzo,va in rete con un’da veri campioni sul prato sintetico dalle tinte blu di PS5 per23! Con il terzo scudetto della squadra partenopea, può venire facile dimenticarsi che il campionato è ancora in corso ed è qui che subentracon una nuova, con la quale laPS5 di23 è accessibile veramente a tutti. Non è la prima volta che parliamo dei tagli di prezzo che la grande catena dell’elettronica dedica a noi videogiocatori, e come sempre l’accoppiata tra la serie calcistica di casa Electronic Arts e le console di casa Sony è emblematica del videogioco all’italiana nell’immaginario comune. Forse proprio per questo, lo store digitale della famiglia di negozi ha colto… la palla al balzo per ...