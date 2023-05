Fiera Milano | ricavi in crescita di 24 | 6 milioni nel primo trimestre 2023

Confermato ebitda 2023 di 70 - 80mln . Nei primi tre mesi del 2023ha registrato ricavi pari a 48,1 milioni di euro, in crescita di 24,6 milioni rispetto al primo trimestre 2022. L'ebitda e' stato di 8,9 milioni di euro, in miglioramento di 11,2 milioni ...... ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazioanle, in un messaggio inviato all'assemblea di Federacciai, federazione imprese siderurgiche italiane, che si tiene aRho ...... ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in un messaggio inviato all'assemblea di Federacciai, federazione imprese siderurgiche italiane, che si tiene aRho ...

Uteri in affitto alla fiera di Milano La Verità

L'ad Francesco Conci: "È la conferma del rilancio delle nostre attività e una ripartenza consolidata dalla moda al turismo fino ai congressi" ...Fiera Milano ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi pari a 48,1 milioni di euro, in crescita di 24,6 milioni rispetto al primo trimestre 2022. L’Ebitda è pari a 8,9 milioni, in miglioramento di ...