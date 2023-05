Fidanzati 9 anni diventano prete e suora | la storia di Don Angelo e suor Maria Giuseppina

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo 9di fidanzamento decidono di cambiare tutto esacerdote e. E’ ladie Paola, una ex coppia che stava anche programmando il matrimonio. Oggie Paola sono DonRagosta e: lui il 21 aprile scorso ha festeggiato i diecida, ora è in Germania; lei è diventata monaca di clausura, carmelitana scalza, conosciuta con il nome didell’Amore incarnato. A raccontare la particolareè stato Dontramite la sua pagina Facebook: “Dovevamo sposarci e invece abbiamo detto sì a ...

... monaca contemplativa al Carmelo (ma continua a fargli le ramanzine come quando erano). Lui è attualmente sacerdote in Germania. Angelo e Paola all'età di 16lui e 15lei ,si ...Dopo cinqueaccoglie la proposta di trasferirsi a Mühlacker , sempre in Germania, dove attualmente si trova impegnato. E ora sono felici e in qualche modo sono rimasti vicini.da ...Morto Massimo Milone, addio al giornalista già caporedattore del Tgr Campaniaper 9diventano prete e suora, Don Angelo e suor Maria Giuseppina: 'Dovevamo sposarci e invece abbiamo ...

A un passo dal matrimonio fidanzati da 9 anni trovano la fede: diventano prete e suora NapoliToday

Paola e Angelo, napoletani, ora sono suor Maria Giuseppina e don Angelo. La loro storia, raccontata dal prete al quotidiano L'Avvenire ...«La vita è bellissima!!!», scriveva solo ieri Viviana Serra, avvocatessa e giornalista di 49 anni, trovata morta all'interno del suo appartamento nella palazzina in ...