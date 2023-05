Festa della Mamma | chi l’ha inventata? Storia e tradizione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Chi ha inventato la? È una domanda che ci poniamo spesso noi figli, curiosi di andare a scoprire lariguardo questa ricorrenza annuale che festeggia le nostre madri. Anzitutto, partiamo dal contesto attuale: tale ricorrenza si festeggia nella seconda domenica di maggio, almeno in Italia, che quest’anno cadrà nel giorno 14. Ma attorno a questa festività, ci sono origini che possiamo definire storiche e molto lontane. Le originiFacendo fede agli scritti antichi e all’archeologia, possiamo trovare riferimenti a questa ricorrenza già nel periodo greco-romano. In tal senso, sia i greci che i romani festeggiavano le proprie madri, con un evento che però sottolineava anche un’altra situazione: la ...

...di linea poco dopo la finecerimonia. Perché tanta fretta Impossibile credere alla motivazione ufficiale che voleva essere presente al compleanno del figlio Archie, 4 anni, quando la...OnePlus ha deciso di celebrare lamamma con due interessantissime offerte sul proprio sito ufficiale . La prima riguarda il OnePlus 11 5G, uno dei due top di gammasocietà cinese annunciato ad inizio febbraio e il ...... corredandolo con tante foto dei due: "Oggi il calcio è in. Un genio, una stella del calcio ... Al tuo fianco ho vissuto i momenti migliorimia carriera di calciatore. Ti meriti tutto ciò che ...

«La mamma non si tocca. O forse sì». La dildo-campagna di Control per la festa della mamma Rolling Stone Italia

Bagnati ma felici. Anzi, fradici ma entusiasti. La pioggia non ha fermato la festa, quella di Atripalda, la città del Sabato che, per la prima volta, ha ospitato la partenza del Giro d’Italia. Un entu ...Si tratta della legge di conversione del cd. D.L Cutro n. 20/2023 che ha limitato i casi di non espellibità del cittadino straniero, ovvero, riducendo i presupposti per il riconoscimento della protezi ...