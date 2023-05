Festa della Mamma 2023 | quando si celebra quest' anno? Scopri la data e il significato

...in quell'occasione il Pubblico ministero aveva richiesto al Giudice di legittimità un riesame... Se regole devono essere, che siano per tutti, senza attenuanti,o non, le invasioni di ...PARMA - Cuore pulsante di unadel Maggio dei Libri di Parma sarà la sua Piazza Grande: più precisamente i suoi storici ...perché fino al primo '900 accoglievano il commercio dei frutti...... le parole del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in occasione di un evento sulla realtà virtuale e sul Metaverso in occasionedell'...

Grande successo a Grosseto per la prima tappa di Banca Generali Un Campione per Amico. Oltre 400 bambini in festa tra sport e musica ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...