Fede AZ | Nuova terapia per il Lupus è un grande passo avanti per i pazienti

"Oggi è una giornata molto importante che ci aiuta a ricordare una patologia estremamente invalidante e multiforme, come il Lupus eritematoso sistemico " sottolinea- . Siamo orgogliosi di ...L'approvazione di anifrolumab rappresenta un'importanteopzione farmacologica - commenta - ... "L'approvazione di anifrolumab " conclude Raffaela, direttore medico AstraZeneca Italia - ...Nellaserie, ambientata sette anni dopo i fatti di The Mandalorian l'ex Jedi indaga su una ... Amiamo Ahsoka per la fermezza dei suoi principi, per la sua, per le sue incredibili capacità. ...

Fede (AZ): "Nuova terapia per il Lupus è un grande passo avanti per ... Adnkronos

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "L’approvazione di anifrolumab rappresenta un grande passo avanti per il trattamento di pazienti adulti con Lupus eritematoso sistemico attivo (Les), patologia multi ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...