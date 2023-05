Fede AZ | “Nuova terapia per il Lupus è un grande passo avanti per i pazienti”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – “L’approvazione di anifrolumab rappresenta unper il trattamento diadulti coneritematoso sistemico attivo (Les), patologia multiforme, complessa, altamente debilitante e invalidante che impatta in maniera significativa sulla loro qualità di vita. Non solo, il Les colpisce 9 volte su 10 le donne in età fertile, quindi si tratta di una malattia che ha anche un impatto sociale estremamente rilevante. Dopo oltre 10 anni, anifrolumab è l’unico farmaco che ad oggi ha concluso il programma di sviluppo clinico in questa patologia, per la quale è molto complesso condurre studi clinici randomizzati. Iconda moderato a grave potranno ora beneficiare di un trattamento in grado di ridurre l’attività di malattia ...

L'approvazione di anifrolumab rappresenta un'importanteopzione farmacologica - commenta - ... "L'approvazione di anifrolumab " conclude Raffaela, direttore medico AstraZeneca Italia - ...Nellaserie, ambientata sette anni dopo i fatti di The Mandalorian l'ex Jedi indaga su una ... Amiamo Ahsoka per la fermezza dei suoi principi, per la sua, per le sue incredibili capacità. ...Plusvalenze Juve, dalla cancellazione del - 15 a unasentenza: ecco gli scenari 19 Aprile ... Il pm Santoriello lascia il processo dopo le polemiche sulla suacalcistica 22 Marzo 2023 Durante ...

Fede (AZ): "Nuova terapia per il Lupus è un grande passo avanti per ... Il Tirreno

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Stabilisce una presenza in Sud Africa e nel Marocco per soddisfare la richiesta dei clienti a breve termine di una maggiore diversificazione nelle capacità di offerta di servizi in ambito costiero e o ...