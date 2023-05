Fdi | Foti | ' intervenire su fuga cervelli | presentata pdl'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Quello delladeidalla nostra Nazione è un grave problema. Su questo anche io ho presentato un proposta di legge per farli rientrare in Italia e per evitare che, una volta rientrati, se ne vadano di nuovo. Quando queste intelligenze partono per andare all'estero è una sconfitta pesante per lo Stato che ha investito sulla loro formazione. È fondamentalesu questo”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, ospite del TG4.

... infrastrutture e servizi'; la deputata diMontarulli e di Azione Ruffino, si sono schierate contro il deposito nel Piemonte; il capogruppo di, a proposito del deposito di scorie. disse: ...Un episodio sul quale è intervenuto anche il capogruppo dialla Camera dei Deputati. Tommaso. 'Si tratta di eco - intolleranti, stalinisti nei comportamenti e miserabili estremisti, che ...Il governo è aperto al dialogo e all'ascolto, ma non vuole perdere tempo perché come ha ricordato anche Tommasocapogruppoalla Camera: 'Abbiamo vinto le elezioni con un programma in cui c'...

Nucleare, Bonelli:"Un'alleanza che va da Calenda a Salvini e da Renzi a Lupi e Foti, ha sostenuto il ritorno del nucleare nel nostro Paese".