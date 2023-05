Fca Pomigliano | Ciarambino | Inaccettabile la discriminazione in atto per 28 lavoratori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) «La scelta di Fca Services di cedere le attività che svolge per conto di Iveco e Cnhi ma senza tutelare idiè una decisione che offende la dignità deistessi e di tutto il territorio pomiglianese e campano. Di tutto il gruppo lavoro interessato, 154 dipendenti con sede a Torino vengono assorbiti dalle compartecipate Iveco e Cnhi, mentre 28disui 47 in servizio nella stessa sede, che hanno la stessa qualifica degli altri colleghi del Nord, vengono“spediti” ad un provider esterno del gruppo industriale con sede legale alle Bermuda – afferma Valeria, consigliere regionale del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Come sia possibile, ancora oggi, assistere ad una tale ...

