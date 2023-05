Fast X in anteprima mondiale a Roma per il ciclo Aspettando Alice – Premiere and Talks

(Di mercoledì 10 maggio 2023) con il regista Louis Leterrier e Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Brie Larson e Charlize Theron Secondo appuntamento per ilandcon l’diX (qui la nostra recensione), decimo film della saga& Furious girato in parte anche nella Capitale, che si terrà venerdì 12 maggio alle 21.15 al The Space Cinema Moderno.nella Città, insieme all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale, dà la possibilità al pubblico di partecipare alla première insieme al cast: il regista Louis Leterrier e gli interpreti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Scott ...

... società del Gruppo NHOA, la presenza di sei stazioni di ricaricae quick accessibili al ... il Comune destina 1 milione e 400 mila euro per i Centri estivi CNA conCiak 2023 al Bellaria ...vin dieselx Da www.hollywoodreporter.it Si terrà a Roma il 12 maggio, alle 21.15 al The Space Cinema Moderno, l'mondiale diX, decimo film della saga& Furious, atteso in sala il 18 maggio con Universal Pictures International ...A Roma l'mondiale diX. Alice nella città porta il pubblico in sala. Nell'ambito del ciclo 'Aspettando Alice - Premiere and Talks' venerdì 12 maggio verrà presentato il nuovo capitolo della ...

"Fast X": a Torino l'anteprima senza star, l'evento mondiale sarà a ... Cronaca Qui

Vin Diesel di nuovo a Roma e dintorni: sorridente e rilassata, la star americana è arrivata nella serata di martedì all'aeroporto di Ciampino con un volo privato.Nell’ambito del ciclo “Aspettando Alice - Premiere and Talks” venerdì 12 maggio verrà presentato il nuovo capitolo della celebre saga. Prenotazioni aperte per partecipare all'evento.