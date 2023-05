Fanno bene gli attivisti campani a denunciare il greenwashing | specie se si guarda alle politiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ha suscitato molto scalpore la protesta spettacolare dei ragazzi di Fridays for future al “Festival nazionale sullo sviluppo sostenibile” promosso dall’Asvis, l’anza italiana per lo sviluppo sostenibile, a noi ambientalisti militanti sostanzialmente sconosciuta, ma molto amata evidentemente dimprese. “Siamo contro tutto ciò che si chiamae noi non ci stiamo”, hanno dichiarato con convinzione i manifestanti. Per noi di Isde, medici per l’ambiente, glihanno ragione e lo dimostriamo facilmente con alcuni banali, drammatici e schizofrenici esempi di azioni “imprenditoriali” finalizzate al solo profitto ma passate alla stampa come “sostenibili” ed “ambientaliste”. Come al solito in pompa magna dalla Regionea, è stato appena proclamato un eccezionale ampliamento della ...