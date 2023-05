Fallen Leaves | il trailer del nuovo film di Aki Kaurismaki | in concorso a Cannes 2023

di Aki Kaurismäki Una tragicommedia delicata su due persone in cerca d'amore: si potrebbe presentare così il nuovo, attesissimo film del regista finlandese Aki Kaurismäki, che sembra ...... Nuri Bilge Ceylan Anatomy of a fall, Justine Triet Asteroid City, Wes Anderson Banel et Adama, Ramata - Toulaye Sy Club Zero, Jessica Hausner, Aki Kaurismaki Firebrand, Karim Aïnouz ...Tra gli altri film in concorso: "The zone of interest" del britannico Jonathan Glazer, ispirato da un romanzo di Martin Amis, Aki Kaurismaki con "", dalla Tunisia "Les Filles d'Olfa" di ...

Fallen Leaves: il trailer del nuovo film di Aki Kaurismaki, in concorso ... Movieplayer

Sales agency The Match Factory is launching the trailer (below) of Finnish director Aki Kaurismäki’s “Fallen Leaves,” which will premiere at the Cannes Film Festival in Competition. This ...The Match Factory has unveiled the trailer for Finnish director Aki Kaurismäki’s 2023 Palme d’Or contender Fallen Leaves and revealed the synopsis and first sales for the drama. The company said ...