Facciamo finta che questa semifinale non esista

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fino a qualche settimana fa, non avevo mai capito cosa volesse dire DNA, quando si parla di tifo, di calcio. Vengo da una famiglia in cui l’unica regola era «tutto, ma non sampdoriano», per cui piuttosto di fare un torto a mia madre genoana, l’ho fatto a mio padre milanista. «In direzione ostinata e contraria», forse anche qui per una sorta di DNA cittadino. Nel 2003 avevo troppi pochi anni per ricordarmi le emozioni viste mentre guardavo la partita e sicuramente mio padre esultava, nel 2005 il campo parlò ma non fu l’unico a farlo, quel tipo di ferita non è mai stata aperta. Ci sono ricordi che non sono quello che noi intendiamo letteralmente per ricordi. Senza scomodare cose più grandi di noi, è sostanzialmente quello che accade per un trauma: il corpo ricorda meglio della mente. Non ne ero consapevole, ma il 2003 è, per me interista, un vero e proprio trauma, pur non avendo ...