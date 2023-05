Eurovision Song Contest | la prima semifinale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Restiamo uniti nella musica Dopo un anno l’Italia cede il testimone al Regno Unito, per dare il via alla 67esima edizione dell’. La conduttrice e cantante ucraina Jula Sanina ha aperto le danze con laesibizione dello show. La sua performace ha onorato il paese che di diritto avrebbe dovuto ospitare ildi quest’anno. È infatti lavolta che un altro paese prende le veci della nazione vincitrice. Non è un caso che sia stato scelto come motto dell’edizione Uniti nella musica. Durante la serata diversi sono stati i parallelismi tra Regno Unito e Ucraina, tra cui un estratto sulla storia dei due paesi all’. Rebecca Ferguson e l’ex concorrente del 2010 Alyosha hanno duettato sulle note di Ordinary world, ...

Un estratto registrato del suo brano in onda durante la prima semifinale alla Liverpool Arena: la coreografia è tra sogno e ...Con la prima semifinale andata in onda martedì 9 maggio (in diretta dalla Liverpool Arena di Liverpool e in chiaro su Rai 2) è ufficialmente cominciata la corsa alla finalissima dell'Contest 2023, prevista per sabato 13 sempre dalla Liverpool Arena di Liverpool e in diretta in prima serata su Rai 1. Quindici i primi Stati a esibirsi (Norvegia, Malta, Serbia, ...È andata in scena a Liverpool la prima semifinale dell'edizione 2023 dell'Contest , l'evento musicale che mette in competizione 37 paesi europei. Si sono esibiti quindici artisti, e dieci si sono guadagnati la finale, cinque invece i paesi che accedono di ...

A Liverpool, fa discutere ciò che potrebbe accadere durante la finale dell’Eurovision Song Contest in programma sabato 13 maggio.Mengoni canterà dal vivo nella finale di sabato ma in occasione del primo appuntamento è stato proposto un minuto registrato di "Due Vite" ...