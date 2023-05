Eurovision 2023 | pagelle musicali e vincitori della prima semifinale

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'è partito bene e soprattutto con lo spirito giusto e il cuore verso l'Ucraina ancora in guerra che, vincitrice del 2022, non ha potuto ospitarlo. La Gran Bretagna arrivata seconda, da Liverpool, fa le sue veci e non la dimentica, anzi. La gara parte un pochino a rilento rispetto a un anno fa ma non mancano le esibizioni che lasciano a bocca aperta come da tradizione. E questo non solo durante l'ascolto dei brani in competizione: la serata, infatti, offre anche una rivisitazione piena di atmosfera di Ordinary World dei Duran Duran a cura di (una strepitosa) Alyosha e di Rebecca Ferguson (meno a fuoco, ma senza rovinare l'attimo) e un medley di Rita Ora che propone anche una sua lettura di Praise You di Fatboy Slim. Poco dopo le 11 sappiamo dal trio di conduttrici (formato dalle cantanti Alesha Dixon e Julija Sanina assieme ...