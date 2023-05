Eurovision 2023 | Mengoni quando canterà? La scaletta della seconda serata

Come accaduto in passato per Brividi di Mahmood e Blanco, anche Due Vite cambierà pelle per arrivare pronta all'Song Contest. Per adattarsi al regolamento dell'evento, che prevede che ...La kermesse è ufficialmente partita ieri sera con la prima ...Per quanto riguarda l'edizionedell', la grande favorita è la svedese Loreen mentre l'Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni , il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. leggi ...

Eurovision 2023, i dieci qualificati della prima semifinale Agenzia ANSA

I primi 10 Paesi a superare la gara e raggiungere i Big Five e gli altri nell'appuntamento conclusivo: i dettagli ...Di Barbara Visentin A Liverpool si sfidano i primi 15 Paesi in gara: 10 di loro passeranno alla finale di sabato 13 maggio Ore 18:56 - Tutto pronto per la prima semifinale Alla Liverpool Arena è… Legg ...