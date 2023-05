Eurovision 2023 | i primi 10 paesi qualificati per la finale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La prima serata deglisi è conclusa con la qualificazione per ladi 10. Nel dettaglio hanno staccato un biglietto per lala Norvegia con Queen Of Kings di Alessandra Mele (che come suggerisce il cognome ha il padre italiano!); la Serbia con Luke Black e la sua The Busker; la Croazia con Let 3 e la loro Mama SC; il Portogallo con Ai Coracao di Mimicat; la Svizzera con Remo Forrer e la sua Watergun; l’Israele con Noa Kirel con Unicorn; la Repubblica Ceca con i Vesna che hanno cantato My Sister’s Crown; la Moldavia con Pasha Parfeni e la sua Soarele Si Luna; la Finlandia con Cha Cha Cha di Käärijä e infine anche la favorita Svezia con Tattoo di Loreen. Eliminati durante la serata, quindi: Olanda, Malta, Lettonia, Irlanda e Azerbaijan. Al di là della favorita Svezia, ...

Conclusa la prima semifinale dell'edizionedell'Song Contest, l'evento musicale che mette in competizione 37 paesi europei. Secondo il regolamento stasera si sono esibiti quindici artisti, ma solo dieci si sono guadagnati una ...al via. Mengoni non è l'unico italiano in gara: tutti i cantanti

Classifica Eurovision 2023 dopo la prima semifinale del 9 maggio: ecco i primi dieci cantanti dei dieci Paesi che raggiungono i Big Five nella finale di sabato.Prima semifinale Eurovision 2023: calano le interazioni su Twitter rispetto al 2022, in particolare per l'hashtag italiano, che torna ai livelli del 2021.