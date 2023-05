Eurovision 2023 | classifica prima semifinale | chi sono i 10 finalisti

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ieri sera è andata in diretta da Liverpool ladiSong Contest. Al termine della seratastati 10 i Paesi giunti in finale in programma per sabato 13 maggio, in diretta su Rai1. Scopriamo qual è lae chii diecie 10... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.