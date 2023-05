Europa League | Mendilibar | non dovremo perdere la calma

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Non sarà come la partita contro il Manchester perché il calcio italiano è diverso: contro la Juvemantenere la, affrontando la sfida minuto dopo minuto". Così il tecnico del Siviglia, ...

"La squadra senza problemi ha la qualità sufficiente per fare quello che stava facendo: seconda o terza in campionato e semifinale d'. Ma la realtà è un'altra e quando noi abbiamo ...Graziani: "Insogno una finale tra Roma e Juve" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...TORINO - Sono pronti ad accendersi i riflettori sull'Allianz Stadium per l'appuntamento tra Juventus e Siviglia, semifinale di andata di. Un match decisivo per la formazione di Allegri che potrà essere seguita in tv sulle reti di Dazn, Sky e Rai. Su disposizione dell'AgCom, infatti, la sfida tra i bianconeri e gli ...

Europa League, Juventus-Siviglia: la conferenza di Allegri Fantacalcio ®

Alla vigilia della semifinale di andata contro il Siviglia, Allegri perde Bremer per affaticamento, ha il dubbio tridente con Chiesa, Di Maria e Vlahovic dal primo minuto e non si fida di un Siviglia.TORINO - Sono pronti ad accendersi i riflettori sull'Allianz Stadium per l'appuntamento tra Juventus e Siviglia, semifinale di andata di Europa League. Un match decisivo per la formazione di Allegri ...