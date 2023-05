Europa League | Juventus e Roma aprono la caccia alla finale

Commenta per primo Giornata fondamentale per la Juve , alla vigilia della sfida al Siviglia in. Alle 9:42 è iniziata infatti la partita giuridica con la seconda udienza del processo civile (la prima si è svolta un mese e mezzo fa), che vede imputati, oltre al club bianconero, ...Josè Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di andata dicontro il Bayer Leverkusen. Ma il tecnico giallorosso ha risposto anche alle voci di mercato che lo vorrebbero futuro allenatore in Ligue 1 dalla prossima stagione: "Il Psg mi ha cercato..."Le sensazioni sono buone, veniamo da una vittoria importante con l'Atalanta che ci dà fiducia per il Siviglia, faremo il possibile per portare a casa un buon risultato", così Angel Di Maria alla ...

Ma questa, per il tecnico della Roma, è anche la vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen: quanti minuti nelle gambe hanno Dybala e Wijnaldum Domani partiranno ...Massimiliano Alegri ha presentato in conferenza stampa l'andata della semifinale di Europa League che vedrà i bianconeri impegnati contro il Siviglia all'Allianz Stadium giovedì sera alle 21. "Semifin ...