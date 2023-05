(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Parlamento europeo suona l'allarme sull'impatto dell'degli oneri finanziari per i prestiti effettuati per finanziare il Pnrr. L'Aula ha dato via libera ad una risoluzione adottata mercoledì ...

L'Aula ha dato via libera ad una risoluzione adottata mercoledì434 voti favorevoli, 99 contrari e 89 astensioni nella quale di esprime "profonda preoccupazione per il fatto che, senza l'adozione ...... istituita nel 2007 dall'. Noi e la Privacy: le preziose password Tra le rubriche condivise c'è Noi e la Privacy, promossa da Ses in sinergial'Autorità garante per la protezione dei ...... Olaf Scholz , di fronte alla plenaria dell', ha lasciato intendere come la Germania ... Piani di bilancio pluriennali concordatila Commissione, precisi impegni di aggiustamento fiscale ...

Il Parlamento europeo suona l'allarme sull'impatto dell'aumento degli oneri finanziari per i prestiti effettuati per finanziare il Pnrr. (ANSA)