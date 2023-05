Esordienti o Bundesliga | dall' Argentina all' Ucraina | dov' erano gli 11 di Inzaghi ai tempi del Triplete

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il 2010 è un anno indimenticabile per il portiere camerunese, visto che firma proprio per il Barcellona fresco di semifinale di Champions League persa contro l'Inter. Ed è l'Inter di Samuel Eto'o, che ...

Il 2010 è un anno indimenticabile per il portiere camerunese, visto che firma proprio per il Barcellona fresco di semifinale di Champions League persa contro l'Inter. Ed è l'Inter di Samuel Eto'o, che ...Oggi ha fatto due gol bellissimi ed è l'italiano con più reti in". La preoccupazione per Tonali. Nella gara con l'Albania , Mancini ha fatto salire a 54 i giocatoricon l'...Il 2010 è un anno indimenticabile per il portiere camerunese, visto che firma proprio per il Barcellona fresco di semifinale di Champions League persa contro l'Inter. Ed è l'Inter di Samuel Eto'o, che ...

Esordienti o Bundesliga, dall'Argentina all'Ucraina: dov'erano gli 11 ... calcioWEBpuglia

Nell'anno dell'ultima semifinale dell'Inter nella competizione, gli attuali componenti della rosa erano - quasi tutti - altrove. Alcuni frequentavano le scuole medie, altri lottavano già nel calcio pr ...