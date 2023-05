... 'Ogniavrà da parte nostra una forte risposta'. Il ministro Yisrael Katz ha minacciato direttamente i capi di Hamas : se si unirà alla Jihad nella risposta armata,'eliminerà' ...Nuovadi violenze in Medio Oriente: nelle immagini i razzi sparati dalla Striscia di Gaza versoseguiti ai raid aerei condotti dall'esercito israeliano contro i territori palestinesi. ...sotto attacco Quanto Tel Aviv stia prendendo sul serio la nuovamilitare sulla Striscia di Gaza lo dimostra una dichiarazione congiunta dei leader d'opposizione, Yair Lapid e Benny ...

Escalation Israele-Palestina: razzi contro raid nella Striscia di Gaza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Venti di guerra sulla striscia di Gaza. Circa 350 razzi sono stati lanciati in direzione di Israele nelle ultime ore, ma più di 150 sono caduti all'interno del ...