Errani-Pavlyuchenkova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sarase la vedrà contro Anastasianel primo turno degli, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La romagnola è reduce dal torneo di Madrid dove, dopo aver superato le qualificazioni, si è arresa in due set all’esordio contro la montenegrina Danka Kovinic. L’urna le ha riservato la trentunenne russa. Quest’ultima, finalista del Roland Garros nel 2021,si trova addirittura fuori dalle prime cinquecento giocatrici del mondo per via dei tanti problemi fisici. L’ex top ten sovietica sta cercando di rilanciarsi durante questa stagione e viene data leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Gli scontri diretti premiano, in vantaggio per ...

Altre due azzurre saranno impegnate sul Centrale, ovvero Sara(secondo match contro Anastasia) e Camila Giorgi (opposta alla qualificata Arantxa Rus e in programma come ultimo ...A seguire, non prima dell'una, la wild card Saradovrà vedersela con Anastasia. Successivamente, a chiudere la sessione mattutina, il particolare derby ucraina tra Lesia ...IL PROGRAMMA COMPLETO CENTRALE Dalle ore 11:00 - Ivashka vs Wawrinka Non prima delle 13 -vs (WC)A seguire - Tsurenko vs Svitolina Non prima delle 19 - (WC) Fognini vs Murray ...

LIVE Errani-Pavlyuchenkova, WTA Roma 2023 in DIRETTA: match dal sapore del passato, in palio punti pesanti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Errani-Pavlyuchenkova, match di primo turno dell'edizione 2023 del WTA 1000 di Roma: sfida quasi ...Tennis - Flash, Interviste, Italiani | "Ho lavorato con uno psicologo perché avevo molta paura in campo". La 36enne italiana si racconta: “Tornare in top 100 era un obiettivo personale” ...