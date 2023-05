(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il tempo è davvero galantuomo, proprio come lui. Perché anche se ha lasciato la carica di presidente dell'nell'altro secolo,è stato invitato dalla Federazione are...

Il tempo è davvero galantuomo, proprio come lui. Perché anche se ha lasciato la carica di presidente dell'Inter nell'altro secolo,è stato invitato dalla Federazione a entrare nella "Hall of Fame del Calcio Italiano". ..., il 17/o presidente della storia dell'Inter è un nuovo membro della 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. Un riconoscimento per un dirigente appassionato e competente che dopo aver ...Commenta per primo Si sono lasciati quasi trent'anni fa, ma lui la ama ancora. Lui è, 17° presidente della storia dell'Inter e nuovo membro della 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. Entra a far parte di un sodalizio prestigioso, un riconoscimento più che meritato ...

Ernesto Pellegrini entra nella Hall of Fame della Figc: con lui l'Inter dei record La Gazzetta dello Sport

È stato il presidente dello scudetto dei record nerazzurri del 1988-89, ma ha vinto anche in Europa. Re della ristorazione, ha comprato Rummenigge, Matthäus e altri campioni, poi nel 1995 la cessione ...Ernesto Pellegrini entra a far parte della ’Hall of Fame del Calcio Italiano’. Il riconoscimento FIGC e le dichiarazioni dell'ex presidente ...