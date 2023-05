Eriksen | «Ho guardato un video del mio crollo il giorno dopo in ospedale» Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sono passati due anni da quando Christianfece spaventare il mondo intero, quando il suo cuore si fermò durante una partita dell’Europeo con la sua Danimarca. Il danese era di proprietà dell’Inter, mal’inserimento del pacemaker al suo cuore è dovuto andar via dall’Italia; oggi gioca nel Manchester United. Il 3 giugno affronterà con la sua squadra il Manchester City nella finale di Fa Cup. «Sono sicuro che faremo il possibile» dichiara ai Laureus Sports Awards di Parigi, dove ha vinto il premio World Comeback of the Year. «Quello che ho imparato è divertirti e goditi tutto ciò che viene. E se non è divertente, fai qualcos’altro». Sul post-ricovero: «Per me è stato molto più importante tornare ad essere una persona che tornare e fare qualsiasi altra cosa. Per me, il primo obiettivo era tornare ed essere un papà a tempo pieno e un fidanzato ...