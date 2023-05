Ercolano sa sorprendere In un’area di 20 kmq convivono gli scavi di una delle città antiche più affascinanti del mondo | patrimonio Unesco | con i fasti dell’era borbonica

7 Il Diez non può che essere un giocoliere fantasioso e fantastico. Gioca con grande ... Lotta come un leone per 90' e non si fa maisugli attacchi avversari. Roccioso.... Colombo 6.5, Capo 7 (13' st Iadelisi 6.5), Lombari 6.5,6.5 (25' st Porfilio 6.5), D'Orta ... in diverse occasioni, la giocata individuale provando agli avversari. Affidabile ed ...Esistono luoghi che non smettono mai di incantare e diperché sono proprio loro i custodi di un passato incredibile che non si può dimenticare ... Stiamo parlando di, i cui scavi ...

Weekend a Ercolano e Portici, all'ombra del Vesuvio fra archeologia, sapore di mare e fasti borbonici Io Donna

Beccato con 1 kg di hashish e 400 gr di cocaina. Scattano le manette per R.V ., 65enne napoletano in libertà vigilata. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Stamattina gli agenti ...Stand espositivi, presentazione di libri e monumenti illuminati di rosa per celebrare il passaggio della carovana in rosa. Ercolano si prepara alla tappa del Giro d'Italia (in programma giovedì 11 mag ...