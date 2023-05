(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ildel TG La7,, ha dedicato un post Instagram alla vicenda: 'Questo continuo beccarsi traè francamente. È come una sfida tra complessati, in cui i ...

Il direttore del TG La7,, ha dedicato un post Instagram alla vicenda: 'Questo continuo beccarsi tra Francia e Italia è francamente patetico. È come una sfida tra complessati, in cui i ...LA RICOSTRUZIONE DI OPEN DIE BECHIS Interessante e informata la ricostruzione di Open , il giornale web fondato dae diretto da Franco Bechis: 'Il periodo di interim ...Come mostrato durante il telegiornale da, il partito di Giorgia Meloni , a una settimana dal primo incremento dopo diverse settimane, ha conquistato lo 0,7 per cento e si è riportato ...

Enrico Mentana, il direttore durissimo su Francia contro Italia: "Patetico" Il Tempo

Sale la tensione tra Francia e Italia sulla gestione migranti. Il nuovo durissimo attacco al governo italiano arriva da Stéphane ...L'ultimo sondaggio politico di Swg, reso noto in data 8 maggio dal Tg La7 di Enrico Mentana, va in netta controtendenza rispetto a quella che è stata la narrazione delle… Leggi ...