Enel | l’assemblea elegge i nuovi vertici Scaroni la spunta e diventa presidente Giorgetti | “Non è la stagione dei gufi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023)degli azionisti diha approvato la nomina di Flavio Cattaneo nel ruolo di amministratore delegato e di Paoloalla presidenza del gruppo per i prossimi tre anni. A favore si è espresso il 97% del capitale votante. I due nomi erano indicati nella lista del ministero del Tesoro, azionista di maggioranza del gruppo energetico con una quota del 23,5%. Nelle scorse settimane sul nome disi erano manifestate alcune perplessità raccolta da alcuni azionisti di minoranza. In particolare il piccolo fondo attivista Covalis, domiciliato alle isole Cayman, ha presentato una lista alternativa con l’indicazione per la presidenza di Marco Mazzucchelli che ha però raccolto il 6,9% dei voti e non è riuscita adre neppure un consigliere. Determinante è stato il ruolo di ...