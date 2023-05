Dopo che le immagini del suo spogliarello per il Napoli hanno fatto il giro del web,si è scagliata sui social network contro alcuni tifosi della squadra campione d'Italia. "Ciao, come state Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte ...... nonostante ciò, è riuscita a scalzare la "vecchia guardia", battendo al Bagno di Cultura la coppia formata dae Alessandro De Meo e aggiudicandosi l'ambito premio di 20mila euro. La Pupa e ...Dopo che le immagini del suo spogliarello per il Napoli hanno fatto il giro del web,si è scagliata sui social network contro alcuni tifosi della squadra campione d'Italia. "Ciao, come state Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte ...

Emy Buono shock dopo lo spogliarello per il Napoli: “Mi sono sentita stuprata” Corriere dello Sport

Dopo che le immagini del suo spogliarello per il Napoli hanno fatto il giro del web, Emy Buono si è scagliata sui social network contro alcuni tifosi della squadra campione d'Italia. “Ciao, come state ...Emy Buono si è sfogata sui social riguardo ciò che le è successo dopo essersi spogliata per il Napoli. Tutti i dettagli.