Emma sull’Eurovision e le gaffe con l’inglese | “Due pesi e due misure”

(Di mercoledì 10 maggio 2023)Marrone è stata una delle rappresentanti italiane di Eurovision Song Contest. Ha partecipato nel 2014 seguendo la scia di Rapahel Gualazzi, Nina Zilli e Marco Mengoni che avevano partecipato rispettivamente nel 20211, 2012 e 2013 dopo 14 anni di totale silenzio. L’Italia, infatti, si è ritirata da Eurovision Song Contest con l’edizione 1997 fra polemiche e proteste delle case discografiche. Ospite da Fedez a Muschio Selvaggio,Marrone ha così ricordato la sua esperienza: “Vado a fare questo Eurovision quando l’Eurovision in Italia non era proprio preso in considerazione, mi sento per questo un po’ portatrice sana di Eurovision. Si sono accesi i riflettori da questa mia esperienza, anche se sono arrivata solo 21esima, un grande traguardo! dice ironicamente, ndr”. Quando il rapper ha ironizzato sul suo outfit,ha ...

All'Song Contest 2022, ad esempio,Muscat, in ...Muscat, in qualità di vincitrice del MaltaSong ... c'est vous qui décidez, in onda'emittente televisiva France ......'Dance (Our own party)' è presentata come una canzone'ansia ... tra i partecipanti a questa edizione dell', visto che ...una qualificazione in finale dopo l'eliminazione diMuscat lo ......bella' fino alla canzone con la quale si presentò all'...non ha solo cantato in quest'occasione. Difatti, ha voluto ... La Marrone ha letto una poesia di Virgina Wolf'importanza ...