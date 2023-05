Emanuela Fanelli | il suo fidanzato è Valerio Lundini? Ecco la verità

Tralasciando lo scandalo della mancata nomination di Pierfrancesco Favino per Nostalgia di Mario Martone, speriamo che a vincere sia - sempre per il discorso del mainstream - anche, ......Claudia Pandolfi " Siccità MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA Giovanna Mezzogiorno " Amanda Daniela Marra " Esterno notte Giulia Andò " La stranezza Aurora Quattrocchi " Nostalgia"...... Barbara Ronchi, Settembre) Miglior attore non protagonista Francesco Di Leva, Nostalgia (alternativa: Fausto Russo Alesi, Esterno Notte) Miglior attrice non protagonista, Siccità (...

Emanuela Fanelli: «Difficile oggi fare comicità: le piattaforme controllano anche le virgole per paura di offendere» L'Espresso

La cerimonia di premiazione della 68ma edizione, condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli, si terrà mercoledì 10 maggio ...Se la fiction italiana si è già votata alle repliche, l'intrattenimento è invece più vivace che mai. A maggio accanto agli eventi comandati (leggi: David di Donatello, Eurovision Song Contest e Concer ...