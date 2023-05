Elezioni Pomezia 2023 | Eleonora Napolitano | “Liberare Pomezia dal traffico con nuove strade | sostegno a mobilità sostenibile e trasporto pubblico ”

(Di mercoledì 10 maggio 2023), mai come in questi ultimi anni il tema è diventato particolarmente pressante per la città. Via dei Castelli Romani, ma anche la Via del Mare, per non parlare della direttrice Torvaianicanegli orari di ingresso a scuola, tutte(ma sono solo alcuni esempi) che quotidianamente finiscono nella morsa degli incolonnamenti. Quella della viabilità, anche in virtù delle poche (reali) alternative di, rappresenta una delle maggiori criticità del territorio alla quale, purtroppo, nel tempo non sono state predisposte misure adeguate. Ne parliamo con la candidata a Sindaca allecomunali diper il centrosinistra...

'C'è un argomento di cui non si parla mai in campagna elettorale: l'organizzazione comunale' , dichiara la candidata a questo proposito. 'Non se ne parla forse per timore di affrontare il tema dei ...Di seguito il manifesto elettorale con tutti i protagonisti di questeComunali .Ultima settimana di campagna elettorale nel Lazio per ledi domenica e lunedì, con la provincia di Roma e Latina protagoniste indiscusse di sfide ...tre maggiori per numero di abitanti),...

A pochi giorni dal voto alle Amministrative di Pomezia la candidata del centrosinistra Eleonora Napolitano affronta un tema particolarmente complesso, ovvero quello dell’organizzazione degli uffici co ...Domenica 14 maggio i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Lunedì 15, invece l'apertura dei seggi sarà dalle 7 alle 15. Per i comuni sotto 15mila abitanti il voto sarà a turno unico. Per gli altri Com ...