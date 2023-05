Eleonora Bottaro | morta a 17 anni di leucemia perché rifiutò la chemio I giudici | ' Succube delle teorie dei genitori'

La chemio negata, la morte, il processo. Quella di rifiutare le cure contro la leucemia , da parte della giovane'non fu una libera scelta che i suoi genitori ritennero di rispettare, ma un'opzione consapevolmente adottata dai genitori in prima persona, nonostante i medici li avessero informati ...La chemio negata, la morte. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al caso di Linoe Rita Benini, accusati di omicidio colposo per aver rifiutato che la figlia, 17 ...commenta 'Si fidava ciecamente dei suoi genitori e non dei medici. Era succube della madre e del padre', così nell'agosto del 2016 morì a soli 17enne la padovana, malata di leucemia. Tanto si legge nelle motivazioni della Corte di Cassazione che ha confermato lo scorso marzo la condanna a due anni, per omicidio colposo, dei genitori della ...

Eleonora Bottaro, morta a 17 anni di leucemia perché rifiutò la chemio. I giudici: «Succube delle teorie dei g ilmessaggero.it

Lo scorso 23 marzo, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza definitiva riguardante il caso di Eleonora Bottaro, una ragazza di 17 anni… Leggi ...La chemio negata, la morte, il processo. Quella di rifiutare le cure contro la leucemia, da parte della giovane Eleonora Bottaro «non fu una libera scelta che i suoi genitori ritennero ...