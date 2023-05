Elena Angeli | alias la psicologa dei gatti su Instagram | ha scritto il libro La giusta gattitudine pieno di informazioni e suggerimenti per capire i nostri felini da appartamento | e renderli più felici Consigli per giochi stimolanti | archetipi della personalità felina | suggerimenti per affrontare il bullismo tra mici | ce n' è per tutti i gusti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mai sentito parlare di spinta epimeletica, sillegica, somestesica? Sono alcune delle “motivazioni feline” meno conosciute, così come le raccontala @ladei, nel suoLa(g)attitudine. Manuale per entrare davvero nella mente del gatto (Gribaudo).e psicoterapeuta, diplomata come “consulenterelazione”, nella vita si occupa dicon disturbi comportamentali. Ma i suoi, sue nel, sono utilissimi ai proprietari di ogni ordine e tipo di felino da. Ecco allora alcune tra lepiù curiose che dispensa ai ...

Subito dopo, in Sardegna, si terrà la tappa Quartu Sant'e il Golfo degli(1 - 7 giugno), new entry di quest'anno, che proporrà un programma articolato tra eco - safari alla scoperta dei ...Da parte della donna,Palumbo, 52 anni, è arrivato un messaggio di gratitudine nei confronti di chi le ha salvato la vita: "Non so che parole usare per dire il mio profondo grazie a chi ci ha ...Ore 09,30 - Santa Messa, presieduta da don Mario Sciacqua, Vicario della Parrocchia Santi... vie: Sasso, Umberto, Maiorano, Amedeo, Pietro Tisci, Angelo de Bramo, c.so Regina, vie: Simone ...

"La giusta (g)attitudine", incontro con Elena Angeli alla Feltrinelli ... Portalegiovani Firenze

Elena era alla guida della sua moto su via Ostiense ma il destino ostile volle che perse il controllo del mezzo a causa del manto stradale dissestato ...Russia (Alias Domenica) Sullo sfondo stralunato di Leningrado, le liriche di Elena Svarc restituiscono la propensione metafisica di una scrittura attratta dall’ossimoro: «Mattino della seconda neve», ...