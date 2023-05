Edwige Fenech | icona del sesso guardone | attrice bravissima e ritrovata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo 15 film con la voce di Rita Savagnone, altrettanti con quella di Vittoria Febbi, e poi, ancora di quasi 20 fra le maggiori doppiatrici italiane, finalmente…, la donna dalle mille voci (in tutti i suoi 71 titoli per il cinema è stata doppiata), recita (o meglio si doppia) con la propria voce. Ci ha pensato Pupi Avati a interrompere una tradizione durata 40 anni precisi, dal 1967 al 2007, trasformandola in ‘donna parlante’ nel suo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario, in questi giorni nelle sale italiane dove laoltre che bellissima (nonostante, nel film, sia stata un po’ invecchiata ad hoc), alla faccia dei suoi 74 anni che porta divinamente.Per tutta la propria carriera lasi è spogliata sul set, persino nei gialli di Sergio Martino (Lo ...