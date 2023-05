“Ecco uno scoop clamoroso” Federica Panicucci | la bomba lanciata in diretta | “L’ha tradita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nella mattinata di mercoledì 10 maggio è stata mandata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Dopo aver parlato a lungo della vicenda che vede protagonista la veggente Gisella Cardia,ha aperto il collegamento con Federico Gatti, inviato da Londra. Difatti, in seguito alla cerimonia d’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra, la famiglia reale ha nuovamente gli occhi puntati addosso. Negli ultimi giorni si è infatti parlato a lungo di uno, proprio su due dei loro componenti. Si è posta lunga attenzione proprio su tale questione durante la messa in onda di Mattino 5. Laha infatti incuriosito tutti i suoi telespettatori, in quanto ha esordito dicendo: “Attenzione perché si mormora di un possibile tradimento nella Casa Reale…”. La conduttrice ci ha ...