È ufficiale | Sergio Busquets lascia il Barcellona Lo aspetta l' Arabia?

Barcellona,: Busquets lascia, Kessie può restareIl contratto di Busquets scadrà a fine ...Busquets (LaPresse) - calciomercato.itL'addio di Busquets potrebbe cambiare le cose anche per ...Adesso la notizia èBusquets lascerà il Barcellona a fine stagione. A comunicarlo è stato il club con un video ricordo sui propri canali twitter, omaggio a un uomo, prima che un campione, che ha scritto ...... ma tutto ha un inizio e una fine", le parole del capitano blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) -... Questo il saluto, sentito, sofferto e. Quel che ancora non si conosce è il futuro di ...

Ufficiale, Sergio Busquets lascerà il Barcellona a fine stagione: "E'stato un onore" Eurosport IT

'La realtà ha superato i sogni che avevo da bambino, ma tutto ha un inizio e una fine', le parole del capitano blaugrana BARCELLONA ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...