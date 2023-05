È primavera | parte il piagnisteo sui giovani che rifiutano i lavori stagionali Ma i dati Inps dicono esattamente l’opposto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non passa giorno senza che sui quotidiani locali e nazionali faccia capolino l’allarme che da ormai qualche anno accompagna le cronache tardo-primaverili ed estive: “Manca personale stagionale, inon hanno più voglia di sacrificarsi”. Un allarme che abbraccia trasversalmente ogni settore ma, in particolar modo, quelli del turismo e dell’agricoltura. I“non vogliono più fare” i braccianti né tantomeno i camerieri, i cuochi o i receptionist. Insomma,. La narrazione portata avanti da numerosi imprenditori, sostenuti dalle associazioni di categoria del settore, sia a livello nazionale che locale, punta soprattutto il dito contro la presunta mancanza di voglia di lavorare deiitaliani, che non sarebbero più disposti a sporcarsi le mani a ...

... tecniche innovative per la skincare diAppendiabiti , un escamotage furbissimo per ... Leggi Anche Gallery wall: decorare una parete di casa è un'arte (che si impara) D'altra, l' ...Dopo mesi di siccità, questaè segnata dal passaggio di una serie di perturbazioni che impedisce al tempo di mettersi ...dall'Atlantico e causerà precipitazioni con forte vento su gran...PICCOLO FERITO Un luogo perfetto dove trascorrere le prime giornate di, anche in ... ALLERTA SIRINGHE Una situazione che in questadel centro storico non sembra essere una novità. Ma, a ...

È primavera, parte il piagnisteo sui giovani che rifiutano i lavori stagionali Il Fatto Quotidiano

Il viaggio appena iniziato da Marco De Vincenzo, nuovo direttore creativo di Etro, parte dalle origini della maison per alleggerire e semplificare una tradizione sempre presente. E’ un heritage guarda ...Inter e Milan si affrontano in semifinale di Champions a 20 anni di distanza dal primo euroderby. Dov'erano allora i due attuali allenatori La carriera di Pioli era pronta a sbocciare, Simone Inzaghi ...