(Di mercoledì 10 maggio 2023) E ora che succede? Come ci si sente dopo aver portato uno Scudetto a Napoli ed averlo fatto nell’anno della rivoluzione tecnica? Quale tasso di autostima si possiede quando saluti Insigne, Mertens e Koulibaly e vinci con Kim, Kvaratskhelia e Osimhen, lo stesso che in tanti volevano scambiare con Cristiano Ronaldo? C’è solo una parola che può spiegare questa assurda sensazione: ONNIPOTENZA. E non appartiene solo ad Aurelio De Laurentiis, il Presidente delle scelte difficili e vincenti. Questo senso di onnipotenza lo si respira nelle strade di Napoli, nel chiacchiericcio da bar e sui social: tutti i tifosi del Napoli si sentono padroni del proprio destino, a prescindere dalla figure che saranno coinvolte. “Addio di Giuntoli? No problem, chiunque verrà saprà fareperché la vera forza del Napoli è proprio De Laurentiis”. “Va via Spalletti? Il presidente saprà ...

... il suo primo disco pubblicato nel 2022 per Thamsanqa, erieccolo su quella stessa strada, ... racconta il disagio di chi fatica aa proprio agio in certe situazioni, il romanticismo di chi ...Ma a causa di questa nuova forma di colonialismo verde, i paesi del continente rimandano l'appuntamento con lo sviluppo Sullo stesso argomento: Contro l'ambientalismo che intossica l'Italia Èdi ...... amò politici, artiste, fotografi e modelle in piena libertà, senzamai in dovere di ... ¡Viva la vida! E veniamoa ¡Viva la vida! (Feltrinelli) di Pino Cacucci , con cui ci spostiamo nella ...

E ora sentirsi onnipotenti è un bene o un male Spazio Napoli

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Milan-Inter, la partita d’andata valida per la semifinale di Champions League, e nel mondo del calcio molti sono i pareri a riguardo. Secondo il telecronista i ...Perché la 71enne che uccise il vicino di casa a Treviglio non va in carcere Perché non è stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi E che cosa succede al termine dei 5 anni di detenzione nell ...