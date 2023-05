È iniziata la corsa per tentare di destabilizzare il Napoli Ma i tifosi non ci cascano

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Èlaperdiil. Neanche è finita la festa per il terzo scudetto Azzurro, e già si rincorrono notizie di addii annunciati o di trasferimenti dei calciatori azzurri in Francia o in Inghilterra. Pur di avere un clic in più sarebbero pronti a raccontare qualsiasi cosa non verificata: Dalla raccomandata a Spalletti, a Giuntoli alla Juve, Osimhen tra PSG e Premier, Kim allo United, Zielinski già altrove, un calciomercato già impazzito, ed altro ancora... Ma voi davvero pensate che idelsiano così sciocchi da abboccare a queste notizie false e destabilizzanti ?.... E davvero pensate che De Laurentiis sia così ingenuo da agire di impulso ?. Ilè un top club Europeo, e molti calciatori e ...